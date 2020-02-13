В музее «Царское Село» нашли способ спасти Янтарную комнату от засилья китайских туристов и перекупщиков билетов

Государственный музей-заповедник «Царское Село» разработал новую систему продажи билетов, которая поможет решить «китайский вопрос».

«Наши специалисты проанализировали опыт самых популярных музеев мира, в том числе Лувра и музеев Московского Кремля, – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Царского Села» 13 февраля. – Они встречались с ответственными за поток посетителей сотрудниками этих музеев. В результате была разработана концепция, которая значительно расширит возможность дистанционного бронирования билетов в Екатерининский дворец. В то же время система будет защищена от перекупщиков билетов».

Рассказать о найденном решении во всех деталях музей обещает на пресс-конференции с участием представителей Министерства культуры РФ, которая пройдет в конце февраля.

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», Екатерининский дворец в Пушкине пользуется бешеной популярностью у китайских туристов. В первую очередь гостей из Поднебесной привлекает Янтарная комната, так как они верят в целительные и магические свойства янтаря. Китайцы выстраиваются в огромную пятичасовую очередь на входе в Екатерининский дворец, из-за чего гражданам России увидеть Янтарную комнату в высокий сезон становится практически невозможно. На проблему обратило внимание Министерство культуры в лице замминистра Аллы Маниловой, которая предположила, что решить проблему могли бы отдельные дни посещения ГМЗ «Царское Село» для иностранных туристов. В музее начали работу над новой концепцией организации туристического потока.



