Талькову-младшему вынесли приговор за повторную езду пьяным. На этот раз - условный срок

Игоря Талькова-младшего, сына известного певца и музыканта Игоря Талькова, который был убит в 1991 году, вновь судили в Москве за «пьяную» езду. За повторное нарушение его приговорили к лишению прав и условному сроку.

Как сообщает 13 февраля ТАСС, Нагатинский суд Москвы признал Игоря Талькова-младшего виновным по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Судья назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно и лишил прав на три года.

В мае 2019 года Талькова-младшего судили по той же статье. Чертановский суд Москвы оштрафовал его на 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на 2 года. До этого Талькова-младшего лишали прав за «пьяную» езду в 2016 году, срок лишения тогда составлял 1,5 года, а штраф – 30 тысяч рублей.



