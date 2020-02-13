«Это не карательная мера»: Роспотребнадзор хочет запереть сбежавшую Аллу в боксе Боткина до 19 февраля

Петербургский Роспотребнадзор объяснил преследование сбежавшей из коронавирусного карантина Боткина Аллы Ильиной.

«Данная мера носит не карательный, а превентивный (предупредительный) характер. Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу акцентирует внимание, что здоровье горожан и гостей города является главным приоритетом и риски распространения инфекции недопустимы», – заявили в ведомстве 13 февраля. И добавили, что 14-дневный срок медицинского наблюдения за пациенткой не выдержан (хотя она улетела из Китая 30 января, но госпитализировали её лишь 6 февраля), медицинское обследование пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории города Санкт-Петербурга, в связи с чем просят отправить ее обратно в больницу минимум до 19 февраля для прохождения полного обследования с получением двукратного отрицательного анализа.

Куйбышевский районный суд такой иск не принял. На очереди Петроградский, где проживает Алла. Сама она госпитализироваться не хочет. И готова и сама судиться с Роспотребнадзором.



