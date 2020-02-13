Набиуллина оценила влияние продажи акций Сбербанка на курс рубля

Передача контрольного пакета акций Сбербанка правительству не повлияет на рынок валют и денежно-кредитную политику. Об этом журналистам 13 февраля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке, они будут растянуты во времени и равномерны. Параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры уже самой сделки, первого транша. Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок», – сказала Набиуллина. Она также добавила, что во избежание конфликта интересов в наблюдательном совете Сбербанка может остаться один представитель ЦБ.

Напомним, ранее Центробанк России и Минфин внесли законопроект по продаже 50% + 1 акции Сбербанка. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости.



