Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине. Но в России втрое больше граждан, готовых жить в одном государстве

Социологи Украины и России фиксируют снижение позитивного отношения граждан двух стран друг к другу. Если в сентябре 2019 года «хорошо» к Украине относились 56% россиян, то в январе 2020 года – 42%. За тот же период выросло число тех, кто «плохо» относится к «братской республике» – с 31% до 47%. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает «Левада-центр».

При этом доля украинцев, которые хорошо относятся к России, выше – 49%. Впрочем, и в той стране позитив снижается. В начале 2019 года в хорошем отношении к РФ признавались 57% украинцев, в сентябре уже 54%. 39% граждан Украины относятся к России плохо. Данные были получены в рамках совместного исследования «Левада-центра» и Киевского международного института социологии.

В то же время желающих жить в границах единого государства России и Украины в РФ оказалось втрое больше, чем на территориях, контролируемых Киевом. Лишь каждый двадцатый гражданин Украины (5%) считает, что Россия и Украина должны объединиться в одно государство. В России так думает каждый шестой – 15%. Весной 2019 года единое государство нужно было 17% россиян и лишь 4% украинцев.





На необходимость ужесточения таможенного контроля и введения визового режима сегодня указывает лишь каждый четвёртый россиянин – 26%. На Украине за это выступают 40% граждан. Безвизовый режим нужен 56% россиян и 40% украинцев.

В апреле 2019 года «Левада-центр» фиксировал, что россияне в 15 раз больше верят в нормализацию отношений с Украиной при президенте Зеленском, чем при Порошенко. Летом сообщалось, что против раздачи российских паспортов жителям украинских территорий, подконтрольных так называемым ЛНР и ДНР, выступает каждый пятый россиянин.

АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.