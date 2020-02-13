«Пока я президент, будут "папа" и "мама"»: Путин высказался об изменении статуса семьи и брака

Владимир Путин высказался против изменения статуса брака и семьи в России. По его словам, официально может быть оформлен исключительно «союз между мужчиной и женщиной».

«Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "номер два" – будут "папа" и "мама"». Слова президента приводит РБК 13 февраля. По мнению Путина, «брак – это союз между мужчиной и женщиной».

Понятия «родитель один» и «родитель два» в европейских странах используются на официальном уровне, что помогает избегать сложностей как в повседневной жизни, так и при заполнении официальных бумаг в том числе однополым семьям.

Ранее Владимир Путин выслушал предложения о поправках в Конституцию, которые озвучивал сенатор Андрей Клишас, и заявил, что хотя «и сам юрист», но «без полбанки» в услышанном не разберётся.

Между тем в соседней Финляндии, например, где разрешён брак между представителями одного пола, в обновлённом законе о родительском отпуске оставят только гендерно нейтральные формулировки.



