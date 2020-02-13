Роспотребнадзор подал второй иск против беглянки из Боткина. Первый суд завернул

Петроградский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башетовой к сбежавшей из больницы Боткина Алле Ильиной.

Она вновь требует решения о принудительном помещении девушки под медицинское наблюдение в Боткина. Первое заявление отклонил Куйбышевский суд — ответчица живет в Петроградском районе.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга обещала вскоре сообщить, будет ли зарегистрировано второе заявление.

Напомним, что с утра к Ильиной пытались попасть в квартиру сотрудники Роспотребнадзора под прикрытием обследования. Она им не открыла. Теперь беглянка из Боткина намерена сама подать иск к Роспотребнадзору.



