«Гонщик» на «Приоре» устроил догонялки с полицией на Невском, распугивая пешеходов

В центре Петербурга ночью 13 февраля сотрудники ГИБДД ловили молодого лихача на «Приоре». Удрать парню не удалось, зато удалось насобирать нарушений сразу на 6 протоколов.

Около 1:50 инспекторы ДПС Центрального района попытались остановить автомобиль LADA Priora, водитель которого ехал по Невскому проспекту от моста Александра Невского в сторону Лиговского проспекта, нарушая ПДД, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Однако неоднократные требования полицейских остановиться нарушитель игнорировал и продолжал создавать угрозу для других участников движения в попытке скрыться.

На видео с камер наблюдения, опубликованном «Дорожным инспектором», видно, как лихач носился по петербургским улицам, петляя между проезжающими мимо машинами, а также едва не сбил пешехода на «зебре» – тот, завидев погоню, успел спастись бегом.





У дома 18 по улице Чехова водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Тогда он попытался сбежать с места ДТП, но сделать это ему не удалось.

Задержанным оказался 19-летний парень, гражданин России. Как выяснилось, водительских прав он уже был лишен. В отношении молодого человека составили 6 протоколов об административных правонарушениях: по одному за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ), вождение без прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) и оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и три – за проезд на «красный» (ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ).

Интересно, что парень находится под подпиской о невыезде, ожидая судебного заседания по ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу», добавляет «Дорожный инспектор», ссылаясь на районный ОГИБДД.

Видео: «Дорожный инспектор»/Youtube