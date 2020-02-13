Финляндия выдала за год рекордное количество виз. Посол видит причины успеха в курсе рубля, новом музее и библиотеке

Около 790 000 россиян получили в 2019 году финские визы, спрос вырос на 18%. Об этом 13 февраля сообщил советник по прессе посольства Финляндии Танели Добровольски.

"Среди стран Шенгена Финляндия – бесспорный лидер по количеству выданных за прошлый год в России виз", – говорится в заявлении дипмиссии.

Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала секрет успеха видит в укреплении рубля и росте туристической привлекательности Суоми.

"Укрепление рубля в прошлом году отразилось и на росте числа туристов. В прошлом году туристов привлекали в Финляндию также новые достопримечательности, такие, как, например, музей современного искусства «Амос Рекс» и библиотека «Ооди», которая была выбрана лучшей библиотекой мира. Кроме того, Финляндия фигурировала в заголовках СМИ в России, поскольку в прошлом году ООН второй раз подряд назвала Финляндию самой счастливой страной мира", – говорит Хаутала.





С новой скоростной трассой М-11 в посольстве надеются на увеличение потока автомобильных туристов из Москвы. По мнению Хаутала, день езды до Финляндии – идея для жителей столицы весьма заманчивая.

А пока 83% выданных Финляндией виз приходится на Санкт-Петербург. Согласно опросу, проведённому по заказу дипломатов, 95% жителей Северной столицы положительно относятся к Суоми. По словам генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге Анны Ламмила, на сегодняшний день россияне лучше знают её страну и ездят не только в приграничные города.

Напомним, что рекордный рост за минувший год показал пассажиропоток поезда Петербург – Хельсинки «Аллегро» – плюс 16% к 2018-му. С февраля же и туристы могут рассчитывать на пятилетнюю визу, поэтому уже в первую неделю месяца в Генконсульстве сообщили о 24-процентном росте числа заявлений.