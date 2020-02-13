Набиуллина хочет обязать банки отвечать на жалобы клиентов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает важным заставить финансовые учреждения отвечать на жалобы своих клиентов законодательно. Сейчас, по её словам, они делают это нерегулярно.

«Начинают реагировать только после того, как жалоба поступила к нам (в ЦБ). Мы, соответственно, работаем с финансовыми организациями. Мы считаем, что нужно вводить обязанность для финансовых организаций рассматривать жалобы клиентов и установить срок ответа на них», — цитирует Наибуллину RNS 13 февраля.

По её мнению, закрепление сроков ответа будет выгодно и клиентам, которые будут понимать, как отстаивать свои права, и пойдет на пользу репутации финансовых организаций.



