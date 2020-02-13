Ставки по ипотеке опустились ниже 9%. И это не предел

В январе 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9% и продолжают снижаться. Об этом 13 февраля на пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Ставки, как вы знаете последние официальные данные на декабрь, опустились до 9%. Но реально в начале года они уже меньше, мы это видим, и движение продолжается», – заявила Набиуллина журналистам. Она также добавила, что ставки по ипотеке могут опуститься ниже 8% раньше обозначенного в нацпроекте срока – 2024 года.

Напомним, 7 февраля Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% – до 6% годовых. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что ипотека под 9% годовых остается высокой и поручил своему первому заму Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с Центробанком обсудить меры по снижению ипотечной ставки.



