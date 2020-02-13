Так можно любое дерево срубить. Комиссия по горхозу вчиталась в губернаторский «зеленый» законопроект

Парламентская комиссия по городскому хозяйству рекомендовала депутатам принять за основу губернаторский законопроект о зеленых насаждениях в Петербурге. Однако ряд предложений вызвал вопросы, в том числе нечеткие определения, которые оставляют лазейку для законной вырубки практически любого дерева. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

«В проекте закона даны определения «санитарной рубки», «аварийных деревьев», «рубки ухода». Но с юридической точки зрения они оставляют место для толкования», – прокомментировал законопроект постоянный эксперт комиссии, глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. Он пояснил, что, к примеру, определение аварийных деревьев позволяет признать таким практически любое растение в городе, так как сложно найти деревья, у которых не было бы «отклонений в положении ствола и кроны при повреждении или при поднятии корневой системы».

Кроме того, предлагается фактически засекретить протоколы обследования деревьев, на основании которых позднее проводятся рубки, точнее, убрать из действующей редакции упоминание, что протоколы являются общедоступными. Замглавы комиссии Борис Вишневский предложил, наоборот, обязать профильные органы в обязательном порядке публиковать протокол. А между публикацией и выдачей порубочного билета делать паузу, чтобы несогласные получили время на аргументированные возражения.

При этом проект предлагает ограничить срок для проведения компенсационного озеленения 1,5 года с момента повреждения или уничтожения растений. Также предлагается утвердить перечень элементов благоустройства, которые можно размещать на зеленых насаждениях. Корректива призвана ограничить нецелевое использование зеленых территорий.

Члены комиссии приняли решение рекомендовать парламенту принять проект за основу и создать рабочую группу для подготовки поправок ко второму чтению.



