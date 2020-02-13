«Королева красоты» сожалеет, что обзывала таксиста «мразью» и «тварью». Она объяснила причину истерики

Несговорчивость водителя стала причиной истерики в московском такси фитнес-тренера и победительницы томского конкурса красоты Яны Даньковой. «Реальную» версию событий пассажирка опубликовала в своём Instagram 13 февраля.

«Водитель почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос «можем ли мы ехать побыстрее?» он ответил, что только за отдельную плату. <...> У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счётчик не отключен. Я поняла, что что-то идёт не так. Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе», — отметила Данькова.

По её словам, водитель разговаривал с ней «ужасно», использовал провокации и манипуляции. Пока она плакала, он улыбался. Девушка призналась, что сожалеет о своей реакции, потому что «нельзя реагировать негативом на негатив».

Накануне в Сети появилось видео, на котором Данькова подгоняет водителя фразой: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Мужчина заявил телеканалу Рен ТВ, что простил эмоциональную выходку своей пассажирки.



