Часть красной ветки метро в Петербурге встала из-за упавшей на рельсы женщины

Движение по части красной ветки петербургского метро было остановлено из-за упавшей с платформы женщины.

«13 февраля в 16.17 от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Ленина» движения нет. Падение пассажира на путь. Движение осуществляется от «Девяткино» до «Автово»», – сообщила пресс-служба метрополитена, отметив через пару минут, что человек жив, а составы снова начали курсировать по ранее закрытому участку.



