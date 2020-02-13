НАТО призвало Зеленского активнее решать конфликт на Донбассе

НАТО призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, где регулярно нарушается соглашение о прекращении огня. Об этом заявил 13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, передает ТАСС. На полях этой встречи состоялся рабочий завтрак с участием министра обороны Украина Андрея Загороднюка.

"Мы можем похвалить президента Зеленского за инициативы по поиску мирного разрешения конфликта на Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем. Мы видим ежедневные нарушения соглашений о прекращении огня, мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно", – сказал он.

Напомним, накануне в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта определила ещё один участок для разведения сил в Донбассе.



