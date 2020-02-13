Мобильные приложения Альфа-Банка снова признаны лучшими в России

АО «Альфа-Банк»

Альфа-Банк получил награды «Золотое приложение» в шести номинациях.

Мобильное приложение банка Альфа-Мобайл стало лучшим в категории «Финансы, банки, страхование», приложение для бизнеса Альфа-Бизнес Мобайл заняло первое место в категории «Лучшее приложение для бизнеса», а приложение для персональных инвестиций Альфа-Директ возглавило категорию «Инвестиции и коммерция».

Также жюри конкурса поставило приложение Альфа-Мобайл на второе место в категории «Дизайн для всех (инклюзивность и универсальность)» и третье в «Лучший usability/UX приложения», а Альфа-Бизнес Мобайл заняло второе место в «Финансы, банки, страхование».

Победители премии «Золотое приложение» определяются по результатам народного голосования и экспертной оценки жюри. Состав жюри каждый раз новый, но в него могут попасть только эксперты, которые завоевали признание в IT-сфере.

В декабре 2019 года аналитическое агентство Markswebb признало приложение Альфа-Мобайл лучшим среди мобильных приложений российских банков. В июле 2019 года Альфа-Бизнес Мобайл стало вторым в рейтинге Marskwebb лучших мобильных банков для руководителей компаний.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.