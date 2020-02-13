"Без полбанки не разберешься". Путин послушал поправки в Конституцию от сенатора Клишаса

Владимир Путин поддержал идею провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который официально сделают выходным, и шутливо посоветовал сенатору Клишасу выражать свои мысли яснее и лаконичнее.

«В рабочий день – это правильно, – объявив его выходным. Но только с тем, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников, или первомайских, или новогодних», – 13 февраля передаёт слова президента РБК. Необходимые документы для начала подготовки президент должен подписать в ближайшие дни, об этом он заявил на встрече с рабочей группой.

О выступлении сенатора Андрея Клишаса о поправках в Конституцию Путин высказался отдельно: «Я же по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно юристов слушать. Без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание», – заявил он.

О том, что день всенародного голосования могут сделать выходным в середине недели, информация появилась ещё в начале февраля. По данным СМИ, в качестве основной даты рассматривается среда, 22 апреля.



