Турция отправила спецназ в Идлиб

Минобороны Турции перебросил спецназ в район наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, сообщает 13 февраля агентство Анадолу.

Бронетранспортеры со спецназом из различных частей Турции переброшены в Сирию через район Рейханлы провинции Хатай, пишет издание, подтверждая информацию видеороликом. Оно напоминает о том, что накануне командование ВС Турции также развернуло на сирийской границе реактивные системы залпового огня.

Ранее 13 февраля сообщалось о том, что накануне вооруженные силы Турции «нейтрализовали 51 солдата армии режима Башара Асада» в сирийской провинции Идлиб.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе. Для выхода сирийской армии из провинции президент Турции отвёл немного – армия Башара Асада, по мнению Эрдогана, должна покинуть Идлиб до конца февраля. Накануне ВС Турции перебросили в зону конфликта реактивные системы залпового огня.

Напомним, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране. Позавчера при артобстреле погибли 5 турецких военных, ещё пять получили ранения. Анкара обвинила в этом «армию режима Башара Асада» и начала стягивать спецподразделения и бронетехнику в Идлиб, параллельно сообщая об ответных ударах по местам дислокации войск САР.



