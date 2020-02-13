Банк России предлагает ввести кредитные каникулы для призывников

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести кредитные каникулы для военнослужащих по призыву. Уменьшить или приостановить выплаты возможно будет на год или два.

Как 13 февраля пишет «Российская газета», инициатива была высказана в четверг на встрече Набиуллиной с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

По словам главы ЦБ, когда дело касается служащих, то механизм каникул должен работать не только в отношении ипотечных, но и потребительских кредитов на срок свыше года.

«Мы хотим расширить инструмент, распространив ипотечные каникулы на срок срочной службы призывников. Это не массовый сегмент, но мы понимаем, если молодой человек после университета успел взять кредит, а затем был призван в армию... для него и его молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой», – обосновала необходимость нововведений Набиуллина. Ранее банки шли заёмщику на уступки в случае потери работы или серьёзной болезни: приостановить либо временно уменьшить размер выплат по кредиту возможно на полугодовой период. Воспользоваться опцией с 2019 года разрешено тем, кто выплачивал ипотеку без просрочек и как минимум три месяца.

Как отметила глава Банка России, она ждёт, что идею каникул для военнослужащих поддержат в Госдуме.



