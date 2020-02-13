Петербургскому пенсионеру, разбившему нос в скорой, закрыли больничный. Оказалось, его лечили от простуды

Неожиданный диагноз получил 76-летний Жора Мирзоян, которому пришлось накладывать швы на нос после поездки в машине скорой помощи. В больничном листе врачи указали, что причина нетрудоспособности пенсионера не травма, а ОРВИ.

Как рассказал «Фонтанке» адвокат Андрей Ахремчик 13 февраля, изначально Жоре Мирзояну в 94-й поликлинике Невского района выписали лист нетрудоспособности с кодом «02» (травма). Но когда пришло время закрывать больничный, то медики предъявили бумагу с кодом «01» (заболевание). Его ставят, например, при ОРВИ или гриппе. Затем пенсионер получил ещё один больничный лист с аналогичным кодом, но уже с другими датами болезни. Согласно документу, нетрудоспособность длилась меньше трёх недель.

«21 день — это считается более долгое нахождение на больничном, как следствие более тяжкий вред здоровью, более тяжкая квалификация», — прокомментировал Ахремчик.

Ранее Мирзоян обратился с заявлением в полицию. Пенсионер рассказал, что врач скорой Иван Бондарев душил его и ударил в переносицу. Пострадавшему пришлось накладывать швы. Бондарев агрессию со своей стороны не подтвердил и намекнул, что пожилой пациент сам ударил его лбом.



