Квартиры для влюблённых в Пушкинском районе

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«С милым рай и в шалаше», – гласит народная мудрость, в которой содержится главная ценность человеческих отношений. «Но лучше жить в тепле и комфорте», – добавляют прагматики.

Одно другому не мешает, считают строители малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы». Новостройки возводятся на Царскосельских холмах, в двух километрах от въезда в Пушкин. Разнообразие планировочных решений позволяет найти подходящий вариант для любой семьи. В наличии имеются квартиры как готовые, так и строящиеся: от компактных студий до просторных 100-метровых «трёшек». На территории микрорайона уже построены и введены в эксплуатацию пять первых «Образцовых кварталов», на завершающем этапе готовности находится «Образцовый квартал 6».

Дома возведены по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. С нулевого уровня они оборудуются бесшумными швейцарскими лифтами. В качестве отопления применены тёплые водяные полы, на крышах установлены автономные газовые котельные. Эта технология отопления позволила отказаться от громоздких радиаторов и внешних труб, поэтому остаётся больше возможностей для дизайна интерьера. В каждой жилой зоне имеется терморегулятор. Экономия на коммунальных платежах с тёплыми полами достигает до 30%.

Отсутствие перегородки между кухней и гостиной оставляет каждой семье право выбора: оставить их объединёнными или создать отдельную комнату. В двух- и трёхкомнатных квартирах спроектированы два санузла, есть место под гардеробную.

Настоящая любовь способна преодолевать трудности, в том числе бытовые. В канун Дня всех влюблённых желаем вам, чтобы все трудности остались в прошлом! Улучшайте свои жилищные условия, и пусть в ваших домах царит взаимопонимание и любовь!

Квартиры для счастливой семейной жизни в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya