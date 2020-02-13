Сквер на Петровской косе «нарисуют» под яхтинг

Профильная комиссия Заксобрания по городскому хозяйству 13 февраля рекомендовала парламенту накрыть территорию Центрального речного яхт-клуба на Петровской косе статусом сквера, ажурно вырезав из него инфраструктуру и место под развитие яхтинга. Соответствующую поправку к законопроекту Заксобрание рассмотрит во втором чтении.

Комиссия рассмотрела два варианта поправки. Более жесткий вариант не предполагает «вырезку» объектов капитального строительства, а площадь сквера в этом случае составила бы 5,26 га. Более мягкий — наоборот, «вырезает» ОКС и некапитальные постройки, которые активно используются для яхтинга. А площадь зеленых насаждений в этом случае корректируется до 5,045 га.

Комиссия единогласно приняла решение рекомендовать более мягкий вариант.

Законопроект о включении западной оконечности Петровского острова в перечень зеленых насаждений общего пользования Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении в конце января. Текущая редакция покрывает «зеленью» весь участок. Включение территории, «золотой» с точки зрения возможного строительства жилых объектов, в перечень ЗНОП защищает его от застройки.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о ситуации с возможными интересантами развития Петровской косы.



