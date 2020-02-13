Петербургские тяжелоатлеты с инвалидностью вернулись с ЧР с тремя медалями и рекордом

Спортсменка из Петербурга Ирина Садовникова взяла золото и установила новый рекорд на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также в активе команды с берегов Невы ещё две награды.

Турнир по пауэрлифтингу (жим штанги) проходил в городе Алексин Тульской области. В нём участвовали представители более тридцати регионов страны состязались в различных весовых категориях.

Санкт-Петербург был представлен семью спортсменами, рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ». В команду вошли: Марина Бекетова (вес. кат. до 50 кг), Ирина Садовникова (вес. кат. + 86 кг), Магомед Джамалов (вес. кат. до 88 кг), Юлия Сидорцова (вес. кат. до 61 кг), Михаил Ткачук (вес. кат. 107 кг), Александр Росляков (вес. кат. до 107 кг), Андрей Ордин (вес. кат. до 80 кг).

По результатам соревнований золото с рекордом России (136 кг) завоевала Ирина Садовникова, тем самым, побив свои прошлогодние показатели (132 и 135 кг). Чемпионом стал и Магомед Джамалов с результатом 205 кг, а серебряную медаль с весом 91 кг взяла Марина Бекетова, улучшив результат 2019 года на 3 кг.

Другие петербургские спортсмены также показали достойные результаты – от 4 до 7 места.