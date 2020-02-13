Участники еврокубков будут стартовать в Кубке России со стадии 1/8 финала. РФС реформирует непопулярный турнир

Формат Кубка России по футболу изменится. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова, участники еврокубков будут начинать выступление в этом турнира со стадии 1/8 финала, а не с 1/16 финала, как это происходит сейчас.

«Это должно увеличить коммерческую составляющую, потому что участники еврокубков начнут выступать весной. Осенью сами знаете, какое у них отношение, поэтому, безусловно, это повысит интерес наших спонсоров. У нас истекает договор с "Олимпом", возможно, мы продлим контракт, а может, будет новый спонсор, но мы должны добиться увеличения призового фонда. Это должно мотивировать команды относиться к кубку всерьез», – подчеркнул Дюков.

По его словам, новый формат добавит интенсивности в матчи кубка и заставит клубы изменить свое отношению к турниру.

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". В 2020 году финал "Олимп" – Кубок России пройдет в Екатеринбурге 13 мая. Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.



