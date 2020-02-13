Начались продажи квартир в новом ЖК Modum

ГК «Арсенал-Недвижимость»

ГК «Арсенал-Недвижимость» объявил о начале продаж квартир в новом жилищном комплексе бизнес-класса Modum. Он будет располагаться в Приморском районе.

ЖК Modum соответствует всем требованиям к современному, красивому, комфортному и технологичному жилью, и даже превосходит их. Одна из главных особенностей комплекса – комфортная этажность, от 6 до 12 этажей. Для того, чтобы резиденты чувствовали себя более уединенно, на каждом этаже будет располагаться не более 4-х квартир.

Жители ЖК Modum получат возможность пользоваться современными и экологичными технологиями. В домах предусмотрена четырехступенчатая система водоочистки, тёплые полы, бесшумные домофоны, деревянные окна из трехслойного бруса. На лифтах немецкой компании ThyssenCrupp можно спуститься в подземный паркинг, в котором, помимо машиномест, есть и кладовые.

Главное уникальное преимущество ЖК Modum – собственный SPA-комплекс в каждом доме. Посетить бассейн можно, даже не выходя на улицу.

Каждый двор будет выполнен в собственном дизайнерском решении: один в виде леса, второй – поля, третий – луга. Темы подкреплены игровыми скульптурами для детей.

Справка о ГК «Арсенал-Недвижимость»

ЖК Modum – застройщик ООО "Арсенал-Каменка", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.