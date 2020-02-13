Суд оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за нарушение закона о персональных данных. Дальше только блокировка

Twitter получил штраф в 4 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Решение 13 февраля вынес мировой суд Таганского района Москвы.

«Суд постановил признать Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить штраф в размере 4 млн рублей», – процитировал решение судьи ТАСС.

Административное дело против Facebook и Twitter Роскомнадзор возбудил в конце января. За отказ в предоставлении сведений о локализации баз персональных данных предусмотрен штраф до 6 млн рублей. В случае дальнейшего отказа РКН может внести сервис микроблогов в реестр нарушителей, что равнозначно блокировке.



