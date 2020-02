Очередной взрыв в Амстердаме. Опять в офисе, опять конверт

Очередной конверт со взрывчатым веществом взорвался в Амстердаме днём 13 февраля, сообщила в Twitter нидерландская полиция.

A letterbomb has gone off at a office building on Bijlmerdreef in Amsterdam. One person inhaled smoke, as a precaution there is an ambulance on site. For more information follow this twitter account