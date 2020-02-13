Китаянка, опасаясь коронавируса, покупает еду при помощи радиоуправляемого Land Rover

Жительница города Цзинань настолько опасается заразиться коронавирусом, что избегает выходить на улицу даже за продуктами. Вместо этого она снабдила радиоуправляемую модель Land Rover Defender прицепом и двумя видеокамерами и использует ее для покупок в ближайшем магазине.

Как сообщает Carscoops, город, в котором живет Чен Тао, расположен в 850 километрах от эпицентра эпидемии – Уханя, но, судя по пустым улицам, жители Цзинаня тоже боятся смертельного вируса.

Это хорошо заметно по видеоролику, опубликованному на канале CGTN в Youtube, где радиоуправляемый Defender пересекает улицу с редкими прохожими и заезжает по пандусу к дверям магазина. Через встроенные в модель динамики Чен просит охранника связаться с менеджером магазина, чтобы тот положил в прицеп заказанные продукты. Женщина указала на машинке свой телефон, так что магазин может списать деньги за товары прямо с ее счета.

Судя по всему, находчивая китаянка не первый раз пользуется этим способом шопинга, поскольку охранник спокойно реагирует на просьбы и даже сам укладывает заказанные булочки в прицеп. На обратном пути видно, что необычный способ доставки еды все же привлекает внимание пары прохожих и собаки, но до дома Чен игрушечный внедорожник добирается без проблем. Расстояние до магазина, как сообщает Carscoops, составляет всего 400 метров.





В конце видео женщина разбрызгивает дезинфицирующую жидкость на модель и покупки, прежде чем запустить ее в квартиру.