В Петербурге конструктора посадили на 14 лет по делу о госизмене. Оно было «совершенно секретным»

Обвиняемый в государственной измене главный конструктор ЦКБ «Черноморец» Виктор Прозоров на 14 лет отправится в колонию строгого режима и выплатит штраф в 200 тысяч рублей. Решение по делу по статье 275 УК, которое слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно», 13 февраля огласила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Уроженец Тбилиси и бывший гражданин Украины Виктор Прозоров был арестован летом 2018 года, обвинение в госизмене озвучили 1 июня.

Известно, что мужчина работал в центральном конструкторском бюро «Черноморец» в Севастополе – одном из старейших проектно-конструкторских предприятий на территории бывшего СССР. С 2000-х годов занимал должности директора и главного конструктора. При нём «Черноморец» имел отношение к созданию судна «Славутич», а также кораблей «Зубр», фигурировавших в деле о госизмене учёного и капитана 1-го ранга Владислава Никольского в 2015 году.

Гражданином России Прозоров стал не позднее 2015 года, регулярно выезжал в командировки, в том числе в Иран и Китай. Его взяли под стражу в зале Санкт-Петербургского городского суда.



