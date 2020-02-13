В Карелии разгорелся скандал из-за директрисы, пристыдившей восьмиклассницу за «толстоватые» ноги

Директриса школы в Карелии назвала ноги восьмиклассницы «толстоватыми» при ребёнке и раскритиковала её короткую юбку. В соцсетях из-за этого разгорелся скандал, теперь пользователям предлагают измерить длину платья педагога.

Об инциденте в учебном учреждении рассказала мать пострадавшей от фэтшейминга девочки. С её слов – дочка пришла в школу в короткой юбке, из-за чего была вызвана «на ковёр». Директриса якобы заявила ученице, что та нарушила устав школы о деловом стиле одежды. Сам разговор ребёнок сумел записать на телефон.

«Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию. Толстоватые ноги», — приводит слова директора на видеозаписи «Столицаonego.ru».

Мать девочки тоже вызвали в школу на беседу. Директору она сделала замечание за некорректный разговор с дочерью. Руководитель школы назвала ученицу лгуньей, но когда ей показали запись, попросила прощения. Впоследствии девочка поменяла учебное заведение, а её мать объяснила решение рассказать об этой истории тем, что директор продолжает вести себя некорректно с другими детьми.





Тем временем СМИ нашли видео, на котором та самая директриса танцует на корпоративе в довольно коротком для делового стиля платье. Однако стоит отметить, что мероприятие частное, и дресс-код на него не распространяется.