Следователи задержали отца-кукушку, бросившего детей в Шереметьево. Вменяют истязания и кражу

Мужчину, бросившего детей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске. Помимо статьи об оставлении в опасности, ему вменяют истязания и кражу.

Как 13 февраля сообщается на сайте Следственного комитета, специалисты изучают информацию о том, что отец мальчиков не только регулярно издевался над женой и сыновьями, но и похитил деньги у знакомой. Все уголовные дела проходят как особо важные.

Братьев 6 и 8 лет россиянин бросил в столичном Шереметьево в конце января с запиской о том, что он находится в сложном финансовом положении и не может их содержать. Через несколько дней, добравшись до Ростовской области, он сам пришёл в Следственный комитет. По словам мужчины, он собирался вернуться за детьми после решения собственных проблем. По решению детского уполномоченного Анны Кузнецовой, братьев решили передать бабушке, а не матери.

Также следственные органы проводят проверку в отношении специалистов органов опеки Хабаровского края и устанавливают, почему до произошедшего они не реагировали на информацию о том, что в семье могут быть проблемы.



