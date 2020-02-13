Агент Кокорина подтвердил переход нападающего в «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим Александра Кокорина, подтвердил «Фонтанке» переход нападающего «Зенита» в ФК «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона. Сторонам удалось уладить разногласия и добиться мирного решения затянувшейся истории.

Ранее стало известно, что в «Сочи» Кокорин будет получать 2 млн рублей в месяц. Это в 125 раз больше, чем в «Зените».

Ранее владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что ему удалось договориться с Кокориным об аренде до конца текущего сезона.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона 2019/20. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2».



