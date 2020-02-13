Японию сильно тряхнуло

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, затронув острова Хоккайдо и северную часть острова Хонсю, передало метеорологическое агентство страны.

Эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), очаг землетрясения залегал на глубине 160 километров. Угрозы цунами нет, сообщение об ущербе пока не поступало.

Подземные толчки ощущались даже в столице страны. По японской семибалльной шкале сила подземных толчков на территории острова Хоккайдо достигала 4 баллов, в Токио – только один балл.



