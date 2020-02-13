В России отзывают более 1,5 тысяч BMW. 20 лет спустя у них нашли проблемы с подушками безопасности

Официальный представитель компании BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве более полутора тысяч автомобилей в возрасте 20 и более лет. У них со временем могут возникнуть проблемы с подушками безопасности водителя.

Как сообщает 13 февраля пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 1652 автомобиля BMW 3-й серии (серия E46), которые были проданы с января 1998 года по декабрь 2000 года. VIN-коды машин указаны в перечне на сайте ведомства.

Причиной отзыва стал одноступенчатый газогенератор типа NADI, которым оснащены надувные подушки безопасности водителя у некоторых автомобилей. «Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться», – говорится в сообщении.

Если машина попала под отзыв, ее нужно предоставить в ближайший дилерский центр марки. Специалисты проверят серийный номер на газогенераторе подушки безопасности и при необходимости заменят ее. Все работы выполнят бесплатно для автовладельцев.



