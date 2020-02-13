СМИ: Зарплата Кокорина в «Сочи» составит 2 миллиона рублей в месяц. Это в 125 раз больше, чем он получал в «Зените»

Стала известна зарплата нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина в «Сочи». Как сообщает «Спорт-Экспресс» в четверг, 13 февраля, 28-летний футболист будет получать 2 миллиона рублей в месяц.

Отметим, что в «Зените» Кокорин получал всего 16 тысяч рублей в месяц – минимально возможную по закону зарплату в Петербурге. Сейчас футболист находится на сборах «Зенита-2» в Турции, согласно информации с сайта сине-бело-голубых.

Ранее владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил о том, что ему удалось договориться с Кокориным об аренде до конца текущего сезона.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона 2019/20. Сам футболист категорически отказался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2».



