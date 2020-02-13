Коммунальное комбо. В Купчино 200 домов остались с прохладными батареями, некоторым ещё и отключили свет

Похолодание в квартирах ощутили жители Фрунзенского района Петербурга. В зону плановых ремонтных работ попали 200 домов. Некоторым не повезло ещё больше. У них не только остыли батареи, но и отключился свет.

На коммунальный конец света «Фонтанке» пожаловался читатель Евгений 13 февраля. Горожанин живёт в 17-м доме на Малой Балканской улице. Сегодня к остывающим в квартирах батареям ещё добавилось отключение электричества.

В ТСЖ «Контур» отметили, что света не будет в течение двух-трёх часов, пока не завершатся ремонтные работы. К данному моменту электричество в квартиры вернулось.

Потепление же ожидается только к вечеру. Накануне «Теплосеть» начала плановые ремонтные работы на тепломагистрали «Московская». Потребителей переключат на временный трубопровод на участке по Малой Балканской между улицами Ярослава Гашека и Пловдивской. Завершить работы планируется к 21.00, пообещали в компании.

По данным «Фонтанки», в зону ремонта попало 200 жилых домов. Как уточняется в объявлении ТСЖ «Контур», квартирантов ждёт «ухудшение гидравлических параметров», что означает снижение температуры в батареях.



