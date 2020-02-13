3 марта – круглый стол «Малый и средний бизнес в вопросах и ответах. Итоги - 2019, планы – 2020»

По итогам 2019 года, проекты холдинга Setl Group стали самыми востребованными у покупателей в Петербурге и Ленинградской области среди жилых комплексов всех застройщиков, которые работают в этих регионах. Рейтинг составлен порталом Urbanus.ru со ссылкой на данные Росреестра по количеству сделок.