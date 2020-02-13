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13.02.2020 13:37
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3 марта – круглый стол «Малый и средний бизнес в вопросах и ответах. Итоги - 2019, планы – 2020»

3 марта – круглый стол «Малый и средний бизнес в вопросах и ответах. Итоги - 2019, планы – 2020»

pixabay.com

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают принять участие в круглом столе: «Малый и средний бизнес в вопросах и ответах. Итоги – 2019, планы – 2020»

Вопросы, предлагаемые к обсуждению:

  • Программы поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства и общественных организаций. Какие существуют программы поддержки? Кто может ими воспользоваться и на каких условиях?
  • Банковское сообщество. Итоги 2019 года по работе с МСБ. Сравнение г/г. Какие новые программы появились? Что пользуется спросом? Кого банки сейчас готовы кредитовать и на каких условиях? Помощь банков в ведении бизнеса. Какие услуги и сервисы предлагают банки предпринимателям сегодня? Прогнозы – 2020.
  • Роль Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в предоставлении кредитов бизнесу. Собственные программы Фонда. Микрофинансирование. Преимущества займов Фонда. Условия предоставления займов. Насколько просто проходит процедура предоставления? Итоги 2019 года и планы на 2020 год.
  • Лизинг. Итоги 2019 года. Что нового появилось в 2019 году? Преимущества лизинга. Какие отрасли его наиболее активно используют? Как правильно выбрать подходящую лизинговую программу? В каких случаях выгоднее лизинг, а когда – кредит? Можно ли уменьшить размер переплаты по лизингу? Планы – 2020.
  • Вопросы от предпринимательского сообщества к представителям финансовых структур и власти.

К участию приглашаются представители банковского сообщества, лизинговых компаний, эксперты рынка и предприниматели.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова
+7 812 416 777 3
galina@fontanka.ru

 

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