Медведев не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» отказался подтверждать аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.

«Давайте сначала дождемся официального заявления от «Сочи». Тогда уже и будем обсуждать», — заявил Медведев.

Ради справедливости отметим, что ФК «Сочи» официально объявил об аренде еще 21 января.

Ранее владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что ему удалось договориться с Кокориным об аренде до конца текущего сезона. Однако практически сразу после этого "Зенит" включил Кокорина в заявку на сборы в Турцию.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона 2019/20. Сам футболист категорически отказался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2».



