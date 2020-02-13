Беглянка из Боткина намерена сама подать иск к Роспотребнадзору

Петербурженка Алла Ильина, которую пытались вернуть в Боткинскую больницу на коронавирусный карантин силы Роспотребнадзора, вышла к журналистам.

«Когда мне постучали в дверь, мне никто не показывал документы. Сказали, что меня хотят обследовать. Я попросила подождать моего адвоката. Когда он приехал – никого уже не было. Мы звонили им по тем телефонам, с которых они звонили, но они не берут трубки по всем телефонам, я не знаю, что они хотели», – рассказала Алла.

Она настроена судиться, и не исключила встречного иска. Вопрос будет обсуждать с адвокатом.

Напомним, что главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова обратилась с административным иском в Куйбышевский районный суд. Руководитель городского Роспотребнадзора требует принудительно госпитализировать девушку, сбежавшую 11 февраля из больницы Боткина. Однако суд вернул отправителю иск, отметив, что он подан неправомерно: ответчица живет в Петроградском районе. Туда и должен быть направлен иск. Сама Ильина госпитализироваться не согласна.







