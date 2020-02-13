Отель SO на Вознесенском может поплатиться за летнюю террасу. ГАТИ не погладила его по крыше

Государственная административно-техническая инспекция возбудила административное дело по факту самовольного изменения фасада дома 6 по Вознесенскому проспекту. Собственника здания могут оштрафовать за козырек на крыше.

Как сообщает ГАТИ 13 февраля, дело возбуждено в отношении владельца – ООО «Форум».





Ведомство смутила металлическая конструкция на кровле здания, размещенная без согласований. Штраф за такое составляет от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Та конструкция, о которой говорят в ГАТИ, — это сезонный ресторан, который расположен под шатром на крыше. В самом отеле подтвердили, что сейчас он закрыт до весны.

Напомним, в здании располагается отель SO/ Sofitel Saint Petersburg. В группе «ВКонтакте» сообщается, что гостей «ждут головокружительные виды на Исаакиевский собор», а также вечеринки на панорамной летней террасе.