Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +2
$ 63.60р
69.18р
14:18 13.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
13.02.2020 13:42
Печать

Заборы, деревья и пешеходы вставали на пути у водителей в Петербурге и Ленобласти

За минувшую среду, 12 февраля, в Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 441 ДТП. По количеству пострадавших день не сильно отличился от предыдущих, но по числу жертв стал наименее тяжелым на этой неделе: если в понедельник и вторник в авариях погибли по три человека, то в среду – один.

Как сообщает 13 февраля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за минувшие сутки произошло 371 ДТП, в 15 из которых пострадали люди. Травмы получили 18 человек, детей среди них не было. Один человек погиб.

На территории Ижорских заводов в Колпино погиб водитель грузового манипулятора FUSO Canter. В 12:30 машина врезалась в забор напротив одного из цехов. Водитель, 49-летний житель Колпино, скончался до прибытия скорой помощи. Сообщалось, что врачи констатировали у него легочную эмболию.

По информации «Фонтанки», ДТП произошло на прямом участке дороги, асфальт был мокрый, но в нормальном состоянии. Резина у автомобиля – зимняя нешипованная. Машина принадлежит предприятию.


Также вечером в Петербурге под колесами машин пострадали двое пешеходов. Около 19 часов на улице Восстания мужчина на Land Rover сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». В начале одиннадцатого часа вечера аналогичный случай произошел на Байконурской улице. Обе пострадавшие получили тяжелые травмы.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В Ленобласти за 12 февраля произошло 70 дорожных аварий, из них пострадавшие были в пяти. Травмы получили 6 человек, все – взрослые. Погибших не было.

Серьезное ДТП произошло в Кировском районе Ленинградской области. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 19:30 на 148-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», между Кировском и Молодцово, 54-летний мужчина на автомобиле LADA Largus не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали двое пассажиров «Лады» – оба жители Кировска. Как стало известно «Фонтанке», 33-летний мужчина был помещен в травматологию в удовлетворительном состоянии, 53-летняя женщина – в состоянии средней тяжести.

Заборы, деревья и пешеходы вставали на пути у водителей в Петербурге и Ленобласти

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено РЭЦ
13.02.2020 13:38

РЭЦ начинает прием заявок на участие в премии «Экспортер года» в 2020 году

Российский экспортный центр объявляет о старте всероссийской премии «Экспортер года» в 2020 году и начинает прием заявок на участие в ней.
Setl Group
13.02.2020 12:31

Покупатели стали в два раза чаще приобретать квартиры с меблировкой

За 2019 год число клиентов «Петербургской Недвижимости», купивших комплекты мебели и техники, выросло в два раза по сравнению с 2018 годом.
Setl Group
13.02.2020 12:00

Проекты Setl Group – лидеры спроса в Петербурге и области в 2019 году

По итогам 2019 года, проекты холдинга Setl Group стали самыми востребованными у покупателей в Петербурге и Ленинградской области среди жилых комплексов всех застройщиков, которые работают в этих регионах. Рейтинг составлен порталом Urbanus.ru со ссылкой на данные Росреестра по количеству сделок.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2020 11:43

Банк «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию для поставок железнодорожного оборудования в Узбекистан

Московский филиал Банка «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию компании ООО «ВЛК», которая специализируется на поставках оборудования для железнодорожного транспорта в Республику Узбекистан.
shutterstock.com
13.02.2020 11:00

Яндекс.Такси назвал города с самыми заботливыми пользователями

Сервис Яндекс.Такси составил рейтинг городов, в которых пользователи чаще всего обращались к опции «Заказать другому человеку». За основу взяли данные за прошлый год. По информации аналитиков, чаще остальных заказывали такси для близких и родных жители Самары.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
13.02.2020 10:59

МКБ запустил акцию для новых корпоративных клиентов

13 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов «Свои правила». По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения.
unsplash.com
12.02.2020 18:00

Банки-партнёры ГК «ПСК» снизили ставки по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в двух проекта ГК «ПСК» бизнес-класса, ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района и ЖК «Новый Невский» в Центральном районе, стала ниже. Это стало возможным благодаря снижению ставки банками-партнёрами, аккредитовавшими проект: ВТБ и «Промсвязьбанк» (ПСБ).
ГК «Полис Групп»
12.02.2020 14:05

«Квадратные метры в подарок» - акция от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» объявляет акцию «Квадратные метры в подарок!»*.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.02.2020 13:45

Банк «Санкт-Петербург» предоставит 10 млрд рублей на развитие транспорта

Банк «Санкт-Петербург» откроет кредитную линию Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
ЗАО "Инвестторг"
12.02.2020 12:43

СК «Инвестторг»: общая готовность ЖК «Геометрия» выше 80%

Жилой комплекс «Геометрия» показывает отличный рост строительства. В частности, общая готовность первой очереди составляет порядка 80%. Ее сдача намечена на 4-ый квартал 2020 года. Общая готовность строительства второй очереди 30%, она будет сдана в 4-ом квартале 2021 года.
Фото: Татьяна Смирнова
12.02.2020 11:50

В Петербурге открылся второй филиал сети медицинских центров МеdSwiss

Сеть многопрофильных медицинских центров МеdSwiss расширяет свое присутствие в Петербурге. На днях на Московском проспекте, 119, открылась вторая клиника сети в Северной столице. Первая работает на севере города, на улице Гаккелевской.
Группа компаний «ЦДС»
12.02.2020 11:41

Группа ЦДС дарит скидки до 150 000 рублей и подарки в честь Дня всех влюбленных

В честь Дня всех влюбленных Группа ЦДС дарит покупателям квартир в жилом комплексе ЦДС «Северный» скидку до 150 000 рублей, а также эксклюзивную отделку LifeStyle и стартовый пакет системы «Умный дом». Акция действует до 14 февраля включительно.