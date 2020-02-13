Заборы, деревья и пешеходы вставали на пути у водителей в Петербурге и Ленобласти

За минувшую среду, 12 февраля, в Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 441 ДТП. По количеству пострадавших день не сильно отличился от предыдущих, но по числу жертв стал наименее тяжелым на этой неделе: если в понедельник и вторник в авариях погибли по три человека, то в среду – один.

Как сообщает 13 февраля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за минувшие сутки произошло 371 ДТП, в 15 из которых пострадали люди. Травмы получили 18 человек, детей среди них не было. Один человек погиб.

На территории Ижорских заводов в Колпино погиб водитель грузового манипулятора FUSO Canter. В 12:30 машина врезалась в забор напротив одного из цехов. Водитель, 49-летний житель Колпино, скончался до прибытия скорой помощи. Сообщалось, что врачи констатировали у него легочную эмболию.

По информации «Фонтанки», ДТП произошло на прямом участке дороги, асфальт был мокрый, но в нормальном состоянии. Резина у автомобиля – зимняя нешипованная. Машина принадлежит предприятию.





Также вечером в Петербурге под колесами машин пострадали двое пешеходов. Около 19 часов на улице Восстания мужчина на Land Rover сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». В начале одиннадцатого часа вечера аналогичный случай произошел на Байконурской улице. Обе пострадавшие получили тяжелые травмы.

В Ленобласти за 12 февраля произошло 70 дорожных аварий, из них пострадавшие были в пяти. Травмы получили 6 человек, все – взрослые. Погибших не было.

Серьезное ДТП произошло в Кировском районе Ленинградской области. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 19:30 на 148-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», между Кировском и Молодцово, 54-летний мужчина на автомобиле LADA Largus не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина врезалась в дерево.

В результате аварии пострадали двое пассажиров «Лады» – оба жители Кировска. Как стало известно «Фонтанке», 33-летний мужчина был помещен в травматологию в удовлетворительном состоянии, 53-летняя женщина – в состоянии средней тяжести.