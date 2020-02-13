Наш проект: Народное интервью. Задайте вопрос Горану Бреговичу

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В ближайшие дни у «Фонтанки» будет возможность вживую пообщаться с легендарным Гораном Бреговичем, музыкантом и композитором.

Нам бы хотелось, чтобы получилось не классическое интервью, где журналист задает свои, порой не самые насущные вопросы, а поистине народное интервью. Представьте себе, что это вам представилась такая возможность — задать свои вопросы популярному музыканту.

Оставляйте их в комментариях под постами «ВКонтакте», Facebook и Instagram. А мы обещаем — самые интересные из них лягут в основу будущего интервью.

Ответы будут опубликованы на «Фонтанке.ру» на следующей неделе!

Вопросы принимаются 13 февраля, до 17-00.



