Анонимы предложили Роскомнадзору секс и выгнали Приморский суд на улицу

Анонимные «минёры» дали судам в Петербурге отдохнуть всего два дня. Свежее письмо, полученное 13 февраля, предельно ясно дало понять – эвакуационные «каникулы» закончились.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщает, что на выход пошёл Приморский районный суд. В послании шантажисты угрожают длинному списку городских дошкольных учреждений. Авторы снова нашли лазейку и воспользовались ещё не заблокированным почтовым сервисом Tutanota. В созданном для рассылки адресе злодеи зашифровали предложение Роскомнадзору заняться оральным сексом.

Различные учреждения и торговые центры в Москве и Петербурге «минируют» каждый рабочий день начиная с 28 ноября 2019 года. В первых рассылках автор требовал 120 биткоинов, якобы украденных у него с криптобиржи предпринимателем Константином Малофеевым. К двухмесячной дате ФСБ потребовала заблокировать почтовые сервисы, которыми пользовался аноним, ситуацию в положительную сторону это никак не изменило, эвакуации стали еще интенсивней. Некоторые петербургские суды получают письма с угрозами по три раза в день.



