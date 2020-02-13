«Терминаторы» Роспотребнадзора не смогли прорвать оборону Сары Коннор из Боткина

Журналисты и адвокат Виталий Черкасов прибыли на подмогу Алле Ильиной, которую Роспотребнадзор пытается вернуть в Боткинскую больницу после побега.

Проникнуть в квартиру на Аптекарском проспекте сотрудники ведомства не смогли – Алла заняла глухую оборону от всех.

Сейчас она проводит консультации с адвокатом, который смог попасть к ней внутрь.





Напомним, что главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова обратилась с административным иском в Куйбышевский районный суд. Руководитель городского Роспотребнадзора требует принудительно госпитализировать девушку, сбежавшую 11 февраля из больницы Боткина. Однако суд вернул отправителю иск, отметив, что он подан неправомерно: ответчица живет в Петроградском районе. Туда и должен быть направлен иск. Сама Ильина госпитализироваться не согласна.



