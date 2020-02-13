Пилотам Finnair грозят временные увольнения из-за коронавируса

Финский национальный перевозчик Finnair 13 января объявил о предстоящих переговорах по сокращению персонала. Причиной называется закрытие сообщения с Китаем из-за эпидемии коронавируса.

"Мы ожидаем, что ситуация с коронавирусом будет продолжительной и повлияет на наши человеческие ресурсы", – цитирует издание Ilta-Sanomat руководителя пресс-службы Finnair Пяйвют Таллквист.

Авиакомпания говорит о возможном временном увольнении персонала. Переговоры начнутся на следующей неделе и коснутся 600 пилотов дальнемагистральных рейсов.

В феврале компания прекратила полёты в Китай из-за коронавируса, в общей сложности отменено около 200 рейсов. Это стало серьёзным ударом, поскольку Азия для Finnair является одним из приоритетных направлений.

Хельсинки связан авиасообщением с Поднебесной по девяти маршрутам. В 2019 году пассажиропоток главного финского аэропорта на китайских рейсах вырос на 18%, до 659 тыс. человек (3% от всего пассажиропотока Хельсинки-Вантаа).



