Пилотам Finnair грозят временные увольнения из-за коронавируса
Финский национальный перевозчик Finnair 13 января объявил о предстоящих переговорах по сокращению персонала. Причиной называется закрытие сообщения с Китаем из-за эпидемии коронавируса.
"Мы ожидаем, что ситуация с коронавирусом будет продолжительной и повлияет на наши человеческие ресурсы", – цитирует издание Ilta-Sanomat руководителя пресс-службы Finnair Пяйвют Таллквист.
Авиакомпания говорит о возможном временном увольнении персонала. Переговоры начнутся на следующей неделе и коснутся 600 пилотов дальнемагистральных рейсов.
В феврале компания прекратила полёты в Китай из-за коронавируса, в общей сложности отменено около 200 рейсов. Это стало серьёзным ударом, поскольку Азия для Finnair является одним из приоритетных направлений.
Хельсинки связан авиасообщением с Поднебесной по девяти маршрутам. В 2019 году пассажиропоток главного финского аэропорта на китайских рейсах вырос на 18%, до 659 тыс. человек (3% от всего пассажиропотока Хельсинки-Вантаа).
Справка:
По последним данным, от нового типа коронавируса COVID-19, выявленного в конце 2019 года в Китае, погибли более 1,3 тыс. человек, выздоровели более 4 тыс. человек. Общее число заразившихся превысило 48,2 тыс. человек, из них 8,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии.
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