Солдатам-срочникам Госдума России определила довольствие. Две тысячи рублей

Государственная дума ФС РФ 13 февраля приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», увеличивающие выплаты военным, проходящим службу по призыву.

Как сообщает сайт нижней палаты российского парламента, он предусматривает унификацию денежного довольствия призывников, проходящих службу в Вооруженных силах, МЧС и Росгвардии. Для них будет установлен унифицированный размер денежного довольствия — 2 000 рублей и дополнительные надбавки за риск, командование воинским подразделением и работу со сведениями, составляющими гостайну.

Кроме того, предусмотрена индексация. Действие закона в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, а в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в других войсках, воинских формированиях и органах – на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.



