«Мы дышим страшным воздухом». Жириновский пришёл в Госдуму в белых перчатках

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предпринял усиленные меры по защите от бактерий. Политик пришёл в белых перчатках на заседание Госдумы 13 февраля.

«Я всем рекомендую. Никаких рукопожатий. По данным ученых, более 30 тыс. микробов на наших руках. Сразу никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм», — объяснил Жириновский агентству Regnum.









Депутат посетовал, что в открытой продаже нет перчаток телесного цвета, их пришлось заказывать. «Не надо так с иронией смотреть. Мы дышим страшным воздухом, мы пьем грязную воду», — отметил он.



