«Мы дышим страшным воздухом». Жириновский пришёл в Госдуму в белых перчатках
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предпринял усиленные меры по защите от бактерий. Политик пришёл в белых перчатках на заседание Госдумы 13 февраля.
«Я всем рекомендую. Никаких рукопожатий. По данным ученых, более 30 тыс. микробов на наших руках. Сразу никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм», — объяснил Жириновский агентству Regnum.
Депутат посетовал, что в открытой продаже нет перчаток телесного цвета, их пришлось заказывать. «Не надо так с иронией смотреть. Мы дышим страшным воздухом, мы пьем грязную воду», — отметил он.
Справка:
Напомним, по последним данным, от нового типа коронавируса COVID-19, выявленного в конце 2019 года в Китае, погибли более 1,3 тыс. человек, выздоровели более 4 тыс. человек. Общее число заразившихся превысило 48,2 тыс. человек, из них 8,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии.