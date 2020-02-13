Судный день откладывается. Роспотребнадзору вернули иск о госпитализации Сары Коннор

Куйбышевский районный суд вернул административный иск главного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинной зоны по коронавирусу в Боткинской больнице.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 13 февраля, в иске Башкетова требовала принудительно поместить Ильину «под медицинское освидетельствование» и обязать сотрудников 18 отдела полиции осуществить привод. Срок карантина до 19 февраля.

«Медицинское обследование Ильиной пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории СПб», — сообщалось в иске.

Однако иск был подан не по месту регистрации ответчика, что и послужило причиной возвращения документа.

Пока в суде разбирали тонкости адресации, к Ильиной домой постучались сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Но петербурженка сдаваться не собирается и дверь им не открыла.



