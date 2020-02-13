РЭЦ начинает прием заявок на участие в премии «Экспортер года» в 2020 году

фото предоставлено РЭЦ

Российский экспортный центр объявляет о старте всероссийской премии «Экспортер года» в 2020 году и начинает прием заявок на участие в ней.

Победители получат широкий спектр бонусов от РЭЦ и партнеров премии, а также возможность рассказать о своей продукции и опыте работы на внешних рынках широкой аудитории.

Премия «Экспортер года» учреждена правительством РФ и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

Участие в премии «Экспортер года» бесплатное. Подать заявку можно на сайте РЭЦ: https://www.exportcenter.ru/awards/. Здесь также размещена подробная информация об условиях участия.

«Всероссийская премия свидетельствует о том, что на государственном уровне признаются успехи экспортеров. Внешняя торговля – ключевое направление, отвечающее за эффективное развитие экономики. Наши победители своим примером показывают, что выйти на иностранные рынки возможно, что зарубежные поставки открывают новые перспективы и помогают нарастить прибыль. Прошлый год показал очень высокий интерес экспортеров к премии. Ожидали, что участие в ней примут порядка 1 тысячи экспортеров, но в итоге количество заявок превысило наши ожидания в полтора раза. Мы рассчитываем, что в этом году активность экспортеров будет не менее высокой», – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.