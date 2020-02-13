Минтранс хочет дать равные права пассажирам верхних и нижних полок на провоз багажа

Равные права на багажное отделение нижней полки в поездах дальнего следования хочет узаконить Министерство транспорта новыми поправками в правила провоза багажа.

По действующей сейчас редакции, как пишет 13 февраля РИА Новости, преимущественное право на нижнее багажное отделение имеет пассажир с нижней полки, а едущий на верхней может рассчитывать на остаток места внизу или размещать свой багаж только наверху.

«С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правила ограничивают бесплатное размещение ручной клади 36 килограммами и размером в 180 сантиметров по сумме трех измерений.







